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Джокович — о разгроме Циципаса: я провёл один из лучших матчей в сезоне

Джокович — о разгроме Циципаса: я провёл один из лучших матчей в сезоне
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал соревнований категории «Мастерс» в Париже. В двух партиях он одержал уверенную победу над греком Стефаносом Циципасом — 6:1, 6:2.

«Я очень хорошо подготовился к этому матчу и провёл один из лучших матчей сезона. Около трёх недель назад я проиграл Стефаносу и, очевидно, вынес из того матча некоторые моменты. Снова посмотрел видеообзор того матча и сделал выводы, понял, как нужно играть сегодня», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

За выход в финал соревнований Новак поборется с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Действующим чемпионом турнира является Карен Хачанов из России. Джокович в прошлом году сумел дойти до финала, где и уступил уроженцу Москвы.

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