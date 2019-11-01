Джокович — о разгроме Циципаса: я провёл один из лучших матчей в сезоне

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал соревнований категории «Мастерс» в Париже. В двух партиях он одержал уверенную победу над греком Стефаносом Циципасом — 6:1, 6:2.
«Я очень хорошо подготовился к этому матчу и провёл один из лучших матчей сезона. Около трёх недель назад я проиграл Стефаносу и, очевидно, вынес из того матча некоторые моменты. Снова посмотрел видеообзор того матча и сделал выводы, понял, как нужно играть сегодня», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
За выход в финал соревнований Новак поборется с болгарским теннисистом Григором Димитровым.
Действующим чемпионом турнира является Карен Хачанов из России. Джокович в прошлом году сумел дойти до финала, где и уступил уроженцу Москвы.
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