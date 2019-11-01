Плишкова: заставляла Халеп играть так, как этого хотела я

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA. В трёх партиях она обыграла Симону Халеп из Румынии и пробилась в полуфинал турнира — 6:0, 2:6, 6:4.



«В первой партии я сыграла превосходно. Заставляла Симону играть так, как этого хотела я. Она раз за разом отправляла мячи именно туда, куда я хотела.



Уже во второй партии отлично сыграла Халеп. Сыграла умно: изменила темп и ждала моих ошибок. В целом был отличный матч. Да, были качели, но это нормально, так бывает.



Полуфинал? Великолепно. К тому же третий кряду. Думаю, на этот раз можно выступить лучше. В данный момент это моя главная цель.



Я борюсь, делаю всё возможное для успеха. Возможно, моя игра не работает на сто процентов, но некоторые вещи по-прежнему при мне», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.



Соперницей Каролины по полуфинальному матчу станет первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.