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Плишкова: заставляла Халеп играть так, как этого хотела я

Плишкова: заставляла Халеп играть так, как этого хотела я
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA. В трёх партиях она обыграла Симону Халеп из Румынии и пробилась в полуфинал турнира — 6:0, 2:6, 6:4.

«В первой партии я сыграла превосходно. Заставляла Симону играть так, как этого хотела я. Она раз за разом отправляла мячи именно туда, куда я хотела.

Уже во второй партии отлично сыграла Халеп. Сыграла умно: изменила темп и ждала моих ошибок. В целом был отличный матч. Да, были качели, но это нормально, так бывает.

Полуфинал? Великолепно. К тому же третий кряду. Думаю, на этот раз можно выступить лучше. В данный момент это моя главная цель.

Я борюсь, делаю всё возможное для успеха. Возможно, моя игра не работает на сто процентов, но некоторые вещи по-прежнему при мне», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.

Соперницей Каролины по полуфинальному матчу станет первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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