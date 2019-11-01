Берреттини — последний участник Итогового турнира ATP

Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал последним, восьмым участником Итогового турнира АТР, который будет проходить с 11 по 17 ноября в Лондоне (Великобритания).
Единственным, кто мог обойти итальянца в чемпионской гонке, был француз Гаэль Монфис. Для квалификации на ATP Finals ему было необходимо пробиться в полуфинал домашнего «Мастерса» в Париже. 33-летний теннисист остановился в шаге от цели, проиграв в 1/4 финала канадцу Денису Шаповалову.
Интересно, что лишь в начале этой недели Берреттини дебютировал в топ-10 рейтинга АТР. Его соперниками в Лондоне станут Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).
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