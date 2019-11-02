Шаповалов: спасибо Южному — он помог мне не только на корте, но и в голове
Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о влиянии Михаила Южного на его игру. Бывший российский игрок стал тренером канадца в конце лета — с тех пор Денис выиграл свой дебютный трофей, а сегодня вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже.
«Немножко жалко, что я набрал такую форму лишь в конце сезона. Впрочем, надеюсь, что и в следующем году я буду играть не хуже.
Южный мне очень помогает, особенно несколько последних недель — не только на корте, но и в голове. Большое спасибо ему.
Какой бы костюм выбрал на Хеллоуин? Вышел фильм «Джокер», который мне очень понравился. Думаю, выбрал бы его», — заявил Шаповалов в эфире телеканала Eurosport.
Видео послематчевого интервью Шаповалова доступно на «Чемпионате».
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