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Надаль обыграл Цонгу и вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже

Надаль обыграл Цонгу и вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал соревнований категории АТР 1000 в Париже (Франция). В двух партиях он оказался сильнее местного теннисиста Жо-Вильфрида Цонги — 7:6 (7:4), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Надаль отметился 7 эйсами, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 2 из 2. На счету Цонги 8 подач навылет и 2 двойные ошибки.

За выход в финал престижных соревнований Рафаэль поборется с канадским теннисистом Денисом Шаполовым, который ранее обыграл Гаэля Монфиса. Счёт в личных встречах Надаля и Шаповалова равный — 1:1.

Напомним, действующим чемпионом соревнований в Париже является россиянин Карен Хачанов. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее серба Новака Джоковича.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2019, пятница. 22:50 МСК
Жо-Вильфрид Цонга
35
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1  
7 7 		6  
         
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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