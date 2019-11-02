Надаль обыграл Цонгу и вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал соревнований категории АТР 1000 в Париже (Франция). В двух партиях он оказался сильнее местного теннисиста Жо-Вильфрида Цонги — 7:6 (7:4), 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Надаль отметился 7 эйсами, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 2 из 2. На счету Цонги 8 подач навылет и 2 двойные ошибки.



За выход в финал престижных соревнований Рафаэль поборется с канадским теннисистом Денисом Шаполовым, который ранее обыграл Гаэля Монфиса. Счёт в личных встречах Надаля и Шаповалова равный — 1:1.



Напомним, действующим чемпионом соревнований в Париже является россиянин Карен Хачанов. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее серба Новака Джоковича.