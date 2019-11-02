Берреттини — о квалификации на Итоговый: обещаю, что к финальному шоу буду готов

Итальянец Маттео Берреттини прокомментировал квалификацию на Итоговый турнир АТР в Лондоне. 23-летний теннисист стал первым итальянцем с 1978 года, который сыграет на ATP Finals.
«Ещё пару месяцев назад я бы даже подумать не мог, что в конце сезона попаду в число восьми лучших теннисистов и сыграю в Лондоне. Это огромная награда за ту работу, которую весь год выполняли моя команда, семья и, конечно же, я. Теперь нужно готовиться к финальному шоу! Обещаю, что буду во всеоружии», — цитирует Берреттини пресс-служба АТР.
Стоит отметить, что в начале сезона итальянец не входил даже в топ-50 рейтинга АТР. На протяжении года он выиграл два турнира, а в начале этой недели дебютировал в топ-10.
Итоговый турнир АТР пройдёт в период с 11 по 17 ноября в Лондоне. Действующим чемпионом соревнований является Александр Зверев из Германии.
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