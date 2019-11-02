Хачанов и Рублёв вышли в полуфинал парного «Мастерса» в Париже
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв выиграли свой четвертьфинальный матч на парных соревнованиях категории АТР 1000 в Париже (Франция). В трёх сетах они обыграли Рохана Боппану (Индия) и Дениса Шаповалова (Канада) — 7:5, 6:7 (1:7), 10:8.
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. На счету победителей встречи четыре эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Боппана и Шаповалов отметились 10 подачами навылет, тремя двойными ошибками и 100-процентной реализацией брейк-пойнтов — 2 из 2.
Следующими соперниками Хачанова и Рублёва станут Иван Додиг (Хорватия)/Филип Полашек (Словакия).
Напомним, оба российских теннисиста продолжают выступление в Париже лишь в парном разряде.
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