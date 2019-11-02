Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов и Рублёв вышли в полуфинал парного «Мастерса» в Париже

Хачанов и Рублёв вышли в полуфинал парного «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв выиграли свой четвертьфинальный матч на парных соревнованиях категории АТР 1000 в Париже (Франция). В трёх сетах они обыграли Рохана Боппану (Индия) и Дениса Шаповалова (Канада) — 7:5, 6:7 (1:7), 10:8.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. На счету победителей встречи четыре эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Боппана и Шаповалов отметились 10 подачами навылет, тремя двойными ошибками и 100-процентной реализацией брейк-пойнтов — 2 из 2.

Следующими соперниками Хачанова и Рублёва станут Иван Додиг (Хорватия)/Филип Полашек (Словакия).

Напомним, оба российских теннисиста продолжают выступление в Париже лишь в парном разряде.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019