Шаповалов: надеюсь, Берреттини пришлёт мне бутылку вина

Канадский теннисист Денис Шаповалов в 1/4 финала «Мастерса» в Париже, Франция, в двух партиях обыграл хозяина соревнований Гаэля Монфиса — 6:2, 6:2. Это позволило Маттео Берреттини отобраться на Итоговый турнир ATP. После встречи Шаповалов шутливо отметил, что ждёт небольшой презент от итальянца по этому случаю.



«Да, надеюсь, он пришлет мне бутылку вина или еще какой подарок. Очень рад за Маттео и сочувствую Гаэлю. Они оба потрясающие игроки, хорошие люди. Так что я и рад, и огорчён», — приводит слова Шаповалова журналист Кристофер Леви в «Твиттере».

Берреттини стал последним участником Итогового чемпионата ATP. Ранее на турнир квалифицировались Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).



Итоговый турнир АТР пройдёт с 10 по 17 ноября в Лондоне. Действующим чемпионом соревнований является Александр Зверев.