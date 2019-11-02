Руседски: Джокович так не играл с финала Australian Open

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски восхищён игрой первого номера рейтинга Новака Джоковича на «Мастерсе» в Париже (Франция). По его словам, последний раз в такой форме серб был во время финала Australian Open, где он обыграл испанца Рафаэля Надаля — 6:3, 6:2, 6:3.
«Потрясающе. Джокович сейчас играет так же хорошо, как в финале Открытого чемпионата Австралии против Рафаэля Надаля. Думаю, он сделал всё, чтобы приблизиться к совершенству.
Но нужно отметить, что две двойные в начале матча от Стефаноса Циципаса сильно помогли Новаку, серб смог расслабиться. Так что, если хочет остаться первым номером в рейтинге в конце сезона, ему нужны соперники, которые будут делать такие подарки», — приводит слова Руседски Tennis World USA.
За выход в финал соревнований в Париже Новак поборется с болгарским теннисистом Григором Димитровым.
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