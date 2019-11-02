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Бабош и Младенович — первые финалистки Итогового турнира WTA в парном разряде

Бабош и Младенович — первые финалистки Итогового турнира WTA в парном разряде
Теннис / WTA 0

На Итоговом турнире WTA завершился первый полуфинальный матч в парном разряде. Действующие чемпионки француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош обыграли австралийку Саманту Стосур и китаянку Чжан Шуай со счётом 1:6, 6:4, 10:8. Встреча длилась 1 час 31 минуту.

Кристина и Тимя в ходе матча отметились двумя эйсами и совершили четыре двойных ошибки. Французско-венгерский дуэт смог реализовать 3 брейк-пойнта из 12. Их соперницы ни разу не подали навылет и допустили четыре двойных ошибки. При этом Стосур и Шуай показали 80-процентную реализацию брейк-пойнтов – 4 из 5.

В финале Бабош и Младенович встретятся с победительницами матча Анна-Лена Грёнефельд (Германия)/Деми Схурс (Нидерланды) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия).

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