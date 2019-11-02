Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале Итогового турнира WTA одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая отказалась от продолжения встречи в третьем сете при счёте 5:7, 6:3, 4:1. Соперницы провели на корте 1 час 46 минут.
До того, как встреча завершилась, украинка 16 раз подала навылет и допустила 3 двойных ошибки. При этом Элина реализовала половину своих брейк-пойнтов — 4 из 8. Бенчич до отказа отметилась двумя эйсами и совершила 6 двойных ошибок. Швейцарка реализовала 2 брейк-пойнта из 7.
Соперница Свитолиной по финалу определится в матче между австралийкой Эшли Барти и чешкой Каролиной Плишковой.
Итоговый чемпионат WTA завершится 3 ноября. Призовой фонд WTA Finals 2019 года является рекордным в истории — $ 14 млн. Элина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
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