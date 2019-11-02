Бенчич стала 4-й теннисисткой, снявшейся с Итогового турнира WTA за 5 дней
Швейцарка Белинда Бенчич стала четвёртой теннисисткой, которая снялась с Итогового турнира WTA за пять дней.
В полуфинале 22-летняя спортсменка проиграла украинке Элине Свитолиной при счёте 7:5, 3:6, 1:4, отказавшись от борьбы в третьем сете.
Бенчич испытывала проблемы с начала встречи и вызывала на корт врача. Ранее с Итогового чемпионата снялись японка Наоми Осака, Бьянка Андрееску из Канады и представительница Нидерландов Кики Бертенс.
Таким образом, Свитолина находится в шаге от того, чтобы защитить прошлогодний титул. В финале 2018 года, который состоялся в Сингапуре, Элина победила американку Слоан Стивенс.
Итоговый чемпионат WTA завершится 3 ноября. Призовой фонд является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.
Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
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