Федерер поздравил сборную ЮАР с победой на Кубке мира по регби
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил регбистов команды ЮАР с победой на Кубке мира в Японии. Южноафриканцы взяли верх над Англией со счётом 32:12, в третий раз завоевав титул чемпионов мира.
«Респект всем игрокам, великолепное выступление. Южная Африка, ты сделала это! Чемпионы мира, вау! Я действительно счастлив!» — написал 38-летний спортсмен в „Твиттере“.
ЮАР завоевала трофей в третий раз в истории и по этому показателю догнала Новую Зеландию, которая ранее единолично лидировала по количеству побед. Южноафриканцы выигрывали Кубок мира в 1995 и 2007 годах. В финале 2007 года африканцы переиграли англичан со счётом 15:6.
Для англичан это был четвёртый финал в истории, для сборной ЮАР — третий.
Сборная ЮАР выиграла у Англии в финале Кубке мира по регби
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