Федерер поздравил сборную ЮАР с победой на Кубке мира по регби

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил регбистов команды ЮАР с победой на Кубке мира в Японии. Южноафриканцы взяли верх над Англией со счётом 32:12, в третий раз завоевав титул чемпионов мира.

«Респект всем игрокам, великолепное выступление. Южная Африка, ты сделала это! Чемпионы мира, вау! Я действительно счастлив!» — написал 38-летний спортсмен в „Твиттере“.

ЮАР завоевала трофей в третий раз в истории и по этому показателю догнала Новую Зеландию, которая ранее единолично лидировала по количеству побед. Южноафриканцы выигрывали Кубок мира в 1995 и 2007 годах. В финале 2007 года африканцы переиграли англичан со счётом 15:6.



Для англичан это был четвёртый финал в истории, для сборной ЮАР — третий.