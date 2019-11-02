Свитолина: травмированная соперница мобилизирует дополнительные силы

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала игру в полуфинале Итогового турнира WTA, где она одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая отказалась от продолжения встречи в третьем сете при счёте 5:7, 6:3, 4:1.
«Было сложно оставаться в игре. Травмированная соперница мобилизирует дополнительные силы. На самом деле, она очень хорошо била по мячу. Я пыталась разводить её по углам, но это было не легко. Трудно найти баланс между силой и точностью.
Она старалась. Иногда, конечно, ей приходилось тяжело. Порой Белинда наносила потрясающие удары. К такому нужно быть готовой.
Сегодня у меня шла подача. 16 эйсов — это, наверное, мой рекорд. Очень позитивный момент. Надеюсь, смогу сохранить его на финальный поединок. Завтра последний матч в году, и я собираюсь оставить в нём все свои силы», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.
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