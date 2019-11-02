Барти вышла в финал Итогового турнира WTA, одержав волевую победу над Плишковой

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал Итогового турнира WTA, который проходит в Шэньчжэне. В полуфинальном матче первая сеяная Барти одержала волевую победу над второй ракеткой соревнований, чешкой Каролиной Плишковой, со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Барти 11 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Плишкова подала 1 эйс, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.
Счёт в личном противостоянии Барти и Плишковой в официальных матчах стал 4-2 в пользу австралийской теннисистки.
За титул Итогового турнира WTA Барти сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Итоговый чемпионат WTA завершится 3 ноября. Призовой фонд WTA Finals 2019 года является рекордным в истории — $ 14 млн. Действующей чемпионкой турнира является Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
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