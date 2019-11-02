Надаль снялся с полуфинала «Мастерса» в Париже, Шаповалов сыграет за титул
Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с полуфинального матча турнира серии «Мастерс 1000» в Париже. Его соперник канадец Денис Шаповалов автоматически вышел в финал, где сыграет с первым сеяным – сербом Новаком Джоковичем. Причиной снятия Надаля стала травма, о чём он сообщил за несколько минут до начала полуфинала, после разминки.
Полуфинал в Париже должен был стать третьей встречей Надаля и Шаповалова. Счёт в личном противостоянии теннисистов — 1-1.
В ходе турнира Надаль выиграл у француза Адриана Маннарино (WC), швейцарца Стэна Вавринки (14) и француза Жо-Вильфрида Цонги (WC).
Для 20-летнего Шаповалова этот финал станет первым решающим матчем турнира серии «Мастерс 1000» в карьере.
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