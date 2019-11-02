Стрыцова и Се Шувэй вышли в финал Итогового турнира WTA в Шэньчжэне
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова и Се Шувэй из Китайского Тайбэя вышли в финал Итогового турнира WTA, который проходит в Шэньчжэне, в парном разряде. В полуфинале вторые сеяные Стрыцова и Се Шувэй разгромили восьмую пару турнира, немку Анну-Лену Грёнефельд и голландку Деми Схурс, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут.
Стрыцова и Се Шувэй ни разу не подали навылет, обошлись без двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 13. Грёнефельд и Схурс не подали ни одного эйса, четырежды ошиблись на подаче и реализовали 2 брейка.
За титул Итогового турнира WTA в парном разряде Стрыцова и Се Шувэй сыграют с третьей парой соревнований — француженкой Кристиной Младенович и Тимей Бабош из Венгрии.
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