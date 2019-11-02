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Стрыцова и Се Шувэй вышли в финал Итогового турнира WTA в Шэньчжэне

Стрыцова и Се Шувэй вышли в финал Итогового турнира WTA в Шэньчжэне
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова и Се Шувэй из Китайского Тайбэя вышли в финал Итогового турнира WTA, который проходит в Шэньчжэне, в парном разряде. В полуфинале вторые сеяные Стрыцова и Се Шувэй разгромили восьмую пару турнира, немку Анну-Лену Грёнефельд и голландку Деми Схурс, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут.

Стрыцова и Се Шувэй ни разу не подали навылет, обошлись без двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 13. Грёнефельд и Схурс не подали ни одного эйса, четырежды ошиблись на подаче и реализовали 2 брейка.

За титул Итогового турнира WTA в парном разряде Стрыцова и Се Шувэй сыграют с третьей парой соревнований — француженкой Кристиной Младенович и Тимей Бабош из Венгрии.

Шэньчжэнь — парный разряд. 1/2 финала
02 ноября 2019, суббота. 17:55 МСК
Анна-Лена Грёнефельд
Германия
Анна-Лена Грёнефельд
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
А. Грёнефельд Д. Схурс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Барбора Стрыцова
Чехия
Барбора Стрыцова
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Б. Стрыцова С. Шувэй
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