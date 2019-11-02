Надаль объяснил причины снятия с «Мастерса» в Париже

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил причины снятия с турнира серии «Мастерс 1000» в Париже. Выяснилось, что в ходе разминки Надаль почувствовал боль в мышцах живота и снялся по рекомендации местных врачей. В аналогичной ситуации на US Open 2009 он продолжил играть через боль, что впоследствии вызвало более значительные проблемы. Надаль отправится домой и постарается восстановиться к Итоговому турниру АТР.
«Надеюсь быть готовым к Лондону. Это главная цель сейчас.
Произошедшее не радует, но это случилось. И единственное, что можно сделать в такой ситуации, — принять всё как есть. В любой сложной ситуации нужно искать позитив. Неприятно так завершать турнир, но предыдущая часть недели была отличной. Мне понравилось играть здесь и показывать хороший теннис. Я провёл три отличных матча. Теперь нужно принять случившееся и восстановиться», — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.
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