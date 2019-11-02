Джокович: отличная мотивация — выиграть пятый титул в Париже
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от 50-го финала турниров серии «Мастерс 1000». В финале турнира в Париже Джокович сыграет с 20-летним Денисом Шаповаловым из Канады.
«Отличная мотивация — выиграть пятый титул в Париже. Я прекрасно чувствую себя во Франции. У вас есть культура тенниса, поддержка болельщиков. Особенно это ощущалось, когда играли французские теннисисты. Я мотивирован и настроен на победу в финале, надеюсь показать свой лучший теннис.
Если говорить о Денисе, в последнее время он стал меньше ошибаться, он улучшил свою игру. Его теннис в матче с Монфисом впечатлил меня. С нетерпением жду финала и надеюсь показать свою лучшую игру», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.
Джокович вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв Димитрова
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