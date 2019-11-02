Хачанов и Рублёв вышли в финал «Мастерса» в Париже в парном разряде
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Париже в парном разряде. В полуфинале Хачанов и Рублёв нанесли поражение восьмой паре турнира Иван Додиг (Хорватия)/Филип Полашек (Словакия) со счётом 7:6 (9:7), 0:6, 11:9. Встреча продолжалась полтора часа.
Хачанов и Рублёв 8 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и упустили три возможности взять подачу соперников. Додиг и Полашек подали на двоих 4 эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта.
За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Париже в парном разряде Хачанов и Рублёв сыграют с французской парой Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер (7).
Напомним, в 2018 году Хачанов выиграл парижский «Мастерс» в одиночном разряде.
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