Хачанов и Рублёв вышли в финал «Мастерса» в Париже в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Париже в парном разряде. В полуфинале Хачанов и Рублёв нанесли поражение восьмой паре турнира Иван Додиг (Хорватия)/Филип Полашек (Словакия) со счётом 7:6 (9:7), 0:6, 11:9. Встреча продолжалась полтора часа.

Хачанов и Рублёв 8 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и упустили три возможности взять подачу соперников. Додиг и Полашек подали на двоих 4 эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта.

За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Париже в парном разряде Хачанов и Рублёв сыграют с французской парой Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер (7).

Напомним, в 2018 году Хачанов выиграл парижский «Мастерс» в одиночном разряде.