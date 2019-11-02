Шаповалов — о финале с Джоковичем: это матч, в котором мне нечего терять

Теннисист из Канады Денис Шаповалов прокомментировал первый в карьере выход в финал турнира серии «Мастерс 1000». 20-летний Шаповалов стал финалистом без борьбы, его соперник по полуфиналу испанец Рафаэль Надаль снялся с соревнований из-за травмы за несколько минут до начала матча. За титул Шаповалов сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.
«Не так я хотел выйти в свой первый финал «Мастерса», но, тем не менее, это, конечно же, здорово оказаться там. Я не боюсь рисковать и буду так же играть против Новака. Это матч, в котором мне нечего терять. Сыграть в первом в моей карьере финале «Мастерса» — это бонус для меня. Посмотрим, как я смогу сыграть. Как минимум, постараюсь приятно провести время.
Наслаждаюсь своей игрой в последние пару недель. Титул в Стокгольме принёс мне ощущение спокойствия, просто груз с плеч свалился. Теперь я получаю удовольствие от тенниса и чувствую, что играю отлично», — приводит слова Шаповалова пресс-служба АТР.
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