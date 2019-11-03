Состоялась жеребьёвка ATP NextGen Finals

В Милане (Италия) прошла жеребьёвка молодёжного итогового чемпионата ATP. Турнир состоится с 5 по 10 ноября.



Группа А:



Алекс де Минор (Австралия)

Каспер Рууд (Норвегия)

Миомир Кецманович (Сербия)

Алехандро Давидович-Фокина (Испания).



Группа Б:



Фрэнсис Тиафо (США)

Уго Умбер (Франция)

Микаэль Имер (Швеция)

Янник Синнер (Италия).



Действующим чемпионом турнира является грек Стефанос Циципас, который отказался от защиты титула, — с 10 по 17 ноября он выступит на основном Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания).



Также с ATP NextGen Finals снялись канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов. Причиной отказа первого стала травма (теннисист также пропустил «Мастерс» в Париже). Шаповалов же сообщил об отказе после того, как пробился в 1/2 финала турнира в столице Франции. Сегодня он сыграет в финале с Новаком Джоковичем.