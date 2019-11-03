Барти прокомментировала тот факт, что проиграла Свитолиной все пять матчей

Первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти поделилась мыслями о предстоящем финале Итогового турнира WTA, в котором её соперницей станет Элина Свитолина из Украины. В личном противостоянии теннисисток ведёт украинка — 5:0.



«Смотрю на этот матч как на возможность попробовать что-то новое, ведь то, что я делала в матчах с Элиной, ранее не работало. С нетерпением жду этой встречи.



Особенно болезненным стало поражение от Элины на турнире в Индиан-Уэллсе. От него я отходила несколько дней — тогда все три партии я играла как следует, но всё равно проиграла.



Элина часто выполняет очень странные удары и регулярно заставляет тебя работать на максимум за каждый розыгрыш. С нетерпением жду этого испытания. Радует, что у меня есть шанс исправить ситуацию, тем более в последнем матче года», — цитирует Барти официальный сайт WTA.