Барти прокомментировала тот факт, что проиграла Свитолиной все пять матчей

Первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти поделилась мыслями о предстоящем финале Итогового турнира WTA, в котором её соперницей станет Элина Свитолина из Украины. В личном противостоянии теннисисток ведёт украинка — 5:0.
«Смотрю на этот матч как на возможность попробовать что-то новое, ведь то, что я делала в матчах с Элиной, ранее не работало. С нетерпением жду этой встречи.
Особенно болезненным стало поражение от Элины на турнире в Индиан-Уэллсе. От него я отходила несколько дней — тогда все три партии я играла как следует, но всё равно проиграла.
Элина часто выполняет очень странные удары и регулярно заставляет тебя работать на максимум за каждый розыгрыш. С нетерпением жду этого испытания. Радует, что у меня есть шанс исправить ситуацию, тем более в последнем матче года», — цитирует Барти официальный сайт WTA.
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