Хачанов вслед за Медведевым подтвердил участие на турнире в Окленде

Организаторы соревнований в Окленде (Новая Зеландия) заявили, что в грядущем розыгрыше турнира примет участие российский теннисист Карен Хачанов. Об этом сообщается в официальном «твиттере» события.
Восьмая ракетка мира дважды выступал на турнире категории АТР 250. В 2017 году Карен проиграл свой первый же матч, а в 2018-м дошёл до четвертьфинала, где уступил Хуану-Мартину дель Потро из Аргентины.
Ранее стало известно, что в 2019 году на турнире выступит и первая ракетка России Даниил Медведев. Для него это выступление в Окленде станет дебютным.
Действующим чемпионом соревнований является американец Теннис Сандгрен. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри. Новый розыгрыш соревнований пройдёт с 6 по 12 января 2020 года.
- 3 ноября 2019
-
13:14
-
13:13
-
12:31
-
10:36
-
09:51
- 2 ноября 2019
-
23:59
-
21:42
-
20:46
-
20:10
-
19:30
-
18:48
-
18:14
-
18:05
-
17:07
-
16:58
-
16:21
-
15:39
-
14:44
-
13:40
-
12:20
-
10:41
-
09:28
-
01:47
-
00:57
-
00:43
- 1 ноября 2019
-
23:46
-
22:59
-
22:50
-
21:58
-
21:27
-
20:14
-
19:27
-
19:05
-
17:54
-
17:48