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Хачанов вслед за Медведевым подтвердил участие на турнире в Окленде

Хачанов вслед за Медведевым подтвердил участие на турнире в Окленде
Теннис / ATP 0

Организаторы соревнований в Окленде (Новая Зеландия) заявили, что в грядущем розыгрыше турнира примет участие российский теннисист Карен Хачанов. Об этом сообщается в официальном «твиттере» события.

Восьмая ракетка мира дважды выступал на турнире категории АТР 250. В 2017 году Карен проиграл свой первый же матч, а в 2018-м дошёл до четвертьфинала, где уступил Хуану-Мартину дель Потро из Аргентины.

Ранее стало известно, что в 2019 году на турнире выступит и первая ракетка России Даниил Медведев. Для него это выступление в Окленде станет дебютным.

Действующим чемпионом соревнований является американец Теннис Сандгрен. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри. Новый розыгрыш соревнований пройдёт с 6 по 12 января 2020 года.

Медведев впервые сыграет на турнире в Окленде
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