Хачанов вслед за Медведевым подтвердил участие на турнире в Окленде

Организаторы соревнований в Окленде (Новая Зеландия) заявили, что в грядущем розыгрыше турнира примет участие российский теннисист Карен Хачанов. Об этом сообщается в официальном «твиттере» события.



Восьмая ракетка мира дважды выступал на турнире категории АТР 250. В 2017 году Карен проиграл свой первый же матч, а в 2018-м дошёл до четвертьфинала, где уступил Хуану-Мартину дель Потро из Аргентины.



Ранее стало известно, что в 2019 году на турнире выступит и первая ракетка России Даниил Медведев. Для него это выступление в Окленде станет дебютным.



Действующим чемпионом соревнований является американец Теннис Сандгрен. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри. Новый розыгрыш соревнований пройдёт с 6 по 12 января 2020 года.

Медведев впервые сыграет на турнире в Окленде