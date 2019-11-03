Бабош и Младенович победили в финале WTA Finals и защитили чемпионский титул

Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович одержали убедительную победу в финальном матче Итогового чемпионата WTA в парном разряде. В двух партиях они обыграли Барбору Стрыцову из Чехии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя — 6:1, 6:3.



Таким образом Бабош и Младенович защитили чемпионский титул, завоёванный в 2018 году. Тогда турнир проходил в Сингапуре.



Матч продлился 1 час 6 минут. В активе чемпионок 1 эйс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Их соперницы отметились 3 двойными ошибками и 1 брейком.



Напомним, сегодня состоится финал соревнований в одиночном разряде. Действующая чемпионка турнира Элина Свитолина из Украины сыграет с первой ракеткой мира из Австралии Эшли Барти.