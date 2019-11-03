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Бабош и Младенович победили в финале WTA Finals и защитили чемпионский титул

Бабош и Младенович победили в финале WTA Finals и защитили чемпионский титул
Теннис / WTA 0

Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович одержали убедительную победу в финальном матче Итогового чемпионата WTA в парном разряде. В двух партиях они обыграли Барбору Стрыцову из Чехии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя — 6:1, 6:3.

Таким образом Бабош и Младенович защитили чемпионский титул, завоёванный в 2018 году. Тогда турнир проходил в Сингапуре.

Матч продлился 1 час 6 минут. В активе чемпионок 1 эйс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Их соперницы отметились 3 двойными ошибками и 1 брейком.

Напомним, сегодня состоится финал соревнований в одиночном разряде. Действующая чемпионка турнира Элина Свитолина из Украины сыграет с первой ракеткой мира из Австралии Эшли Барти.

Шэньчжэнь — парный разряд. Финал
03 ноября 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
К. Младенович Т. Бабош
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Барбора Стрыцова
Чехия
Барбора Стрыцова
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Б. Стрыцова С. Шувэй
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