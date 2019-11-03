Текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Свитолина в финале Итогового турнира

Сегодня, 3 октября, пройдёт финал Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай), в котором представительница Австралии первая ракетка мира Эшли Барти сойдётся с украинкой Элиной Свитолиной. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.
Ранее теннисистки встречались пять раз, и во всех пяти случаях победа оставалась за 25-летней уроженкой Одессы.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Барти – Свитолина на Итоговом чемпионате WTA.
На нынешнем Итоговом чемпионате WTA Свитолина проиграла лишь один сет — со счётом 5:7 уступила первую партию Белинде Бенчич в полуфинальном матче. Барти проиграла матч Кики Бертенс, её баланс сетов на турнире — 7:4.
Напомним, Свитолина будет защищать чемпионский титул, добытый в прошлом году в Сингапуре. В том финале она обыграла Слоан Стивенс из США со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
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