Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Свитолина в финале Итогового турнира

Текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Свитолина в финале Итогового турнира
Теннис / WTA 0

Сегодня, 3 октября, пройдёт финал Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай), в котором представительница Австралии первая ракетка мира Эшли Барти сойдётся с украинкой Элиной Свитолиной. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.

Ранее теннисистки встречались пять раз, и во всех пяти случаях победа оставалась за 25-летней уроженкой Одессы.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Барти – Свитолина на Итоговом чемпионате WTA.

На нынешнем Итоговом чемпионате WTA Свитолина проиграла лишь один сет — со счётом 5:7 уступила первую партию Белинде Бенчич в полуфинальном матче. Барти проиграла матч Кики Бертенс, её баланс сетов на турнире — 7:4.

Напомним, Свитолина будет защищать чемпионский титул, добытый в прошлом году в Сингапуре. В том финале она обыграла Слоан Стивенс из США со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019