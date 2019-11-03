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Шаповалов — о дебюте в топ-15: учитывая мою игру, это было вопросом времени

Шаповалов — о дебюте в топ-15: учитывая мою игру, это было вопросом времени
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал успешную концовку сезона в своём исполнении.

«Мне кажется, что по уровню игры моё место где-то в топ-15 рейтинга. Я обыгрывал большинство парней, которые стоят в топ-15, ну, или же был очень близок к победам — как, например, в случае с Гоффеном.

Я знал, что попадание в топ-15 — это только вопрос времени. Мне просто понадобилось время, чтобы улучшить игру и вырасти», — цитирует Шаповалова официальный сайт АТР.

Благодаря своему выходу в финал «Мастерса» в Париже Шаповалов поднимется на 15-ю строчку рейтинга АТР. В случае победы над Новаком Джоковичем в решающем матче турнира Денис станет 11-й ракеткой мира. Ранее его лучшим результатом в карьере было 20-е место в табели о рангах.

Шаповалов — о финале с Джоковичем: это матч, в котором мне нечего терять
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