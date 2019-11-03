Хачанов и Рублёв проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не сумели завоевать трофей на престижных соревнованиях категории «Мастерс» в Париже (Франция). В двух партиях они уступили хозяевам соревнований, седьмым сеяным Николя Маю и Пьер-Югу Эрберу — 4:6, 3:6.



Матч продлился 1 час 3 минуты. В активе Хачанова 4 эйса и 1 двойная ошибка. Россияне не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх имевшихся. Победители матча отметились 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейками.



Также сегодня состоится финальный матч в одиночном разряде соревнований в Париже, действующим чемпионом которых является Хачанов. Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с 20-летним канадцем Денисом Шаповаловым.