Хачанов и Рублёв проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не сумели завоевать трофей на престижных соревнованиях категории «Мастерс» в Париже (Франция). В двух партиях они уступили хозяевам соревнований, седьмым сеяным Николя Маю и Пьер-Югу Эрберу — 4:6, 3:6.
Матч продлился 1 час 3 минуты. В активе Хачанова 4 эйса и 1 двойная ошибка. Россияне не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх имевшихся. Победители матча отметились 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейками.
Также сегодня состоится финальный матч в одиночном разряде соревнований в Париже, действующим чемпионом которых является Хачанов. Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с 20-летним канадцем Денисом Шаповаловым.
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