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Хачанов и Рублёв проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже

Хачанов и Рублёв проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не сумели завоевать трофей на престижных соревнованиях категории «Мастерс» в Париже (Франция). В двух партиях они уступили хозяевам соревнований, седьмым сеяным Николя Маю и Пьер-Югу Эрберу — 4:6, 3:6.

Матч продлился 1 час 3 минуты. В активе Хачанова 4 эйса и 1 двойная ошибка. Россияне не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх имевшихся. Победители матча отметились 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейками.

Также сегодня состоится финальный матч в одиночном разряде соревнований в Париже, действующим чемпионом которых является Хачанов. Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с 20-летним канадцем Денисом Шаповаловым.

Париж — парный разряд. Финал
03 ноября 2019, воскресенье. 14:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Николя Маю
Франция
Николя Маю
Пьер-Юг Эрбер
Франция
Пьер-Юг Эрбер
Н. Маю П. Эрбер
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