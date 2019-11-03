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Барти одолела Свитолину и выиграла Итоговый чемпионат WTA

Барти одолела Свитолину и выиграла Итоговый чемпионат WTA
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти стала победительницей Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай). В решающем матче она оказалась сильнее действующей чемпионки из Украины Элины Свитолиной — 6:4, 6:3.

Интересно, что Барти впервые обыграла Свитолину — ранее теннисистки встречались друг с другом пять раз и все пять матчей завершились победами уроженки Одессы.

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Барти отметилась 1 эйсом, 3 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 8. На счету Свитолиной 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Для 23-летней австралийки этот трофей стал четвёртым в сезоне. Ранее она стала чемпионкой турниров в Майами (США) и Бирмингеме (Великобритании). Также Барти выиграла Открытый чемпионат Франции.

Таким образом, Эшли выиграла по одному турниру на грунте и траве и два — на харде. На харде она выиграла как в помещении (WTA Finals), так и под открытым небом (Майами).

Шэньчжэнь. Финал
03 ноября 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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