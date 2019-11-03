Барти одолела Свитолину и выиграла Итоговый чемпионат WTA

Первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти стала победительницей Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай). В решающем матче она оказалась сильнее действующей чемпионки из Украины Элины Свитолиной — 6:4, 6:3.

Интересно, что Барти впервые обыграла Свитолину — ранее теннисистки встречались друг с другом пять раз и все пять матчей завершились победами уроженки Одессы.

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Барти отметилась 1 эйсом, 3 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 8. На счету Свитолиной 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Для 23-летней австралийки этот трофей стал четвёртым в сезоне. Ранее она стала чемпионкой турниров в Майами (США) и Бирмингеме (Великобритании). Также Барти выиграла Открытый чемпионат Франции.

Таким образом, Эшли выиграла по одному турниру на грунте и траве и два — на харде. На харде она выиграла как в помещении (WTA Finals), так и под открытым небом (Майами).