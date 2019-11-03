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Барти – пятая теннисистка, которой удалось выиграть дебютный Итоговый турнир

Барти – пятая теннисистка, которой удалось выиграть дебютный Итоговый турнир
Теннис / WTA 0

Австралийка Эшли Барти, обыгравшая в финале итогового турнира WTA прошлогоднюю чемпионку украинку Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:3, стала пятой теннисисткой в истории, которая с первого раза смогла выиграть эти соревнования.

Как отмечает пресс-служба WTA, дебютные итоговые турниры также удавалось выиграть американке Серене Уильямс (2001), россиянке Марии Шараповой (2004), чешке Петре Квитовой (2011) и словачке Доминике Цибулковой (2016).

Для 23-летней Барти этот трофей стал четвёртым в сезоне. Ранее она стала чемпионкой турниров в Майами (США) и Бирмингеме (Великобритании), а также выиграла Открытый чемпионат Франции.

Австралийка завершит год первой ракеткой мира, лидером по титулам (4, столько же у чешки Каролины Плишковой), финалам (6) и выигранным матчам (56).

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