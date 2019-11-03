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Свитолина завершит год в ранге шестой ракетки мира

Свитолина завершит год в ранге шестой ракетки мира
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина закончит сезон 2019 года в ранге шестой ракетки мира. Это стало известно после финального матча Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай), в котором она уступила представительнице Австралии Эшли Барти со счётом 4:6, 3:6.

Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA в 2018 году, тот сезон она закончила на 4-й строчке мирового рейтинга. В 2017-м она была шестой.

В случае победы над Барти украинка могла подняться на четвёртое место в рейтинге. Напомним, Эшли впервые обыграла Свитолину — ранее теннисистки встречались друг с другом пять раз и все матчи завершились победами уроженки Одессы. Австралийка завершит год первой ракеткой мира, лидером по титулам (4, столько же у чешки Каролины Плишковой), финалам (6) и выигранным матчам (56).

Барти одолела Свитолину и выиграла Итоговый чемпионат WTA
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