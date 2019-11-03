Джокович победил Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем «Мастерса» в Париже (Франция). В финале соревнований он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.



В ходе матча Джокович сделал 2 эйса и допустил одну двойную ошибку. При этом серб реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Шаповалова 11 подач навылет и 3 двойные ошибки. Канадец во втором сете не смог реализовать свой единственный брейк-пойнт.



В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.