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Джокович победил Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже

Джокович победил Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем «Мастерса» в Париже (Франция). В финале соревнований он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

В ходе матча Джокович сделал 2 эйса и допустил одну двойную ошибку. При этом серб реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Шаповалова 11 подач навылет и 3 двойные ошибки. Канадец во втором сете не смог реализовать свой единственный брейк-пойнт.

В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.

Париж. Финал
03 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Денис Шаповалов
28
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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