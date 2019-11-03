Джокович вошёл в пятерку самых титулованных теннисистов в истории

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыграв в финале «Мастерса» в Париже (Франция) канадца Дениса Шаповалова – 6:3, 6:4, завоевал 77-й титул в карьере и вошёл в топ-5 самых титулованных теннисистов в истории.
По этому показателю Джокович сравнялся с представителем США Джоном Макинроем и делит с ним пятое место. Больше выигранных трофеев только у испанца Рафаэля Надаля (84), американца Ивана Лендла (94), швейцарца Роджера Федерера (103) и американца Джимми Коннорса (109).
Новак выиграл «Мастерс» в Париже в пятый раз. По победам на турнирах такого уровня в 2019 году он сравнялся с Надалем и россиянином Даниилом Медведевым – по 2.
Всего на счету серба 34 победы на «Мастерсах», и теперь он отстаёт от рекордсмена Надаля всего на один титул.
По общему количеству выигранных турниров в нынешнем году Джокович сравнялся с лидером австрийцем Домиником Тимом — по 5.
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