Джокович вошёл в пятерку самых титулованных теннисистов в истории

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыграв в финале «Мастерса» в Париже (Франция) канадца Дениса Шаповалова – 6:3, 6:4, завоевал 77-й титул в карьере и вошёл в топ-5 самых титулованных теннисистов в истории.



По этому показателю Джокович сравнялся с представителем США Джоном Макинроем и делит с ним пятое место. Больше выигранных трофеев только у испанца Рафаэля Надаля (84), американца Ивана Лендла (94), швейцарца Роджера Федерера (103) и американца Джимми Коннорса (109).



Новак выиграл «Мастерс» в Париже в пятый раз. По победам на турнирах такого уровня в 2019 году он сравнялся с Надалем и россиянином Даниилом Медведевым – по 2.



Всего на счету серба 34 победы на «Мастерсах», и теперь он отстаёт от рекордсмена Надаля всего на один титул.



По общему количеству выигранных турниров в нынешнем году Джокович сравнялся с лидером австрийцем Домиником Тимом — по 5.

Джокович победил Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже