Барти: в Шэньчжэне всё завершилось действительно круто

Австралийка Эшли Барти прокомментировала свою победу в финале Итогового турнира WTA, в котором она обыграла прошлогоднюю чемпионку украинку Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:3.
«Думала, этот год никогда не закончится. Это был сезон невероятных взлётов и падений. Хорошо, что первых было больше. И сегодня вечером в Шэньчжэне всё завершилось действительно круто.
Чтобы преодолеть такую неделю, нужно обыгрывать сильнейших. Это натолкнуло меня на воспоминания о турнире в Майами. Тогда я впервые почувствовала это, обыграв лучших теннисисток из топ-10. С тех пор я постоянно прогрессировала. Для меня было важно прийти в норму после поражения от Кики Бертенс здесь.
В матче со Свитолиной с моей стороны всё было гораздо яснее и лаконичнее. Я воспользовалась своими возможностями, когда получила их. Моя цель заключалась в более активном использовании форхенда. Кроме того, я старалась выходить к сетке и напрягать Элину. Это сработало», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.
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