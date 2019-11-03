Венгерская теннисистка Бабош повторила рекорд американки Дэвенпорт

Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович защитили чемпионский титул на Итоговом турнире WTA в парном разряде. В финале они обыграли Барбору Стрыцову из Чехии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя — 6:1, 6:3. Для Бабош эта победа стала третьей на турнире за последние три года. В 2017 году Тимя выиграла эти соревнования вместе с чешкой Андреей Главачковой.



Ранее подобным достижением могла похвастать лишь одна теннисистка. Линдсей Дэвенпорт выигрывала Итоговый турнир WTA с 1996 по 1998 год. Правда, у американки всё время были разные партнёрши — Мэри-Джо Фернандес, Яна Новотна и Наталья Зверева.

«Нет ничего лучше, чем разделить этот момент с Кристиной. Для меня все турниры одинаковы. Удивительно поднять этот трофей третий раз подряд. Мы обе хотим вернуться и завоевать ещё один», — приводит слова Бабош официальный сайт WTA.