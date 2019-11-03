Сафин — о возможной работе тренером: негодяям помогать не хочется
Экс первая ракетка мира россиянин Марат Сафин рассказал, готов ли он стать тренером, как Михаил Южный и Николай Давыденко.
«Я бы не отказался, но предложений пока нет. Если бы они поступили, можно было бы обсуждать. Путешествовать весь год я, конечно, не смогу, только какие-то недели.
Тем более игрокам и не нужно, чтобы с ними путешествовали, как няня. От меня можно устать. Чтобы не перенасыщалось общение, должна быть дозированная информация. Игрок должен понимать, куда двигаться. Естественно, должна быть согласованность с главным тренером.
Я за. Есть интересные ребята, у которых хорошее сердце, хорошая душа. Таким, конечно, помог бы. Негодяям помогать не хочется», — сказал Сафин в интервью Eurosport.
- 3 ноября 2019
-
21:07
-
20:45
-
20:09
-
19:28
-
19:02
-
18:34
-
18:19
-
17:54
-
17:24
-
16:57
-
16:33
-
16:12
-
15:35
-
13:14
-
13:13
-
12:31
-
10:36
-
09:51
- 2 ноября 2019
-
23:59
-
21:42
-
20:46
-
20:10
-
19:30
-
18:48
-
18:14
-
18:05
-
17:07
-
16:58
-
16:21
-
15:39
-
14:44
-
13:40
-
12:20
-
10:41
-
09:28
Партнерский контент