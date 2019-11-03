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Сафин — о возможной работе тренером: негодяям помогать не хочется

Сафин — о возможной работе тренером: негодяям помогать не хочется
Теннис / ATP 0

Экс первая ракетка мира россиянин Марат Сафин рассказал, готов ли он стать тренером, как Михаил Южный и Николай Давыденко.

«Я бы не отказался, но предложений пока нет. Если бы они поступили, можно было бы обсуждать. Путешествовать весь год я, конечно, не смогу, только какие-то недели.

Тем более игрокам и не нужно, чтобы с ними путешествовали, как няня. От меня можно устать. Чтобы не перенасыщалось общение, должна быть дозированная информация. Игрок должен понимать, куда двигаться. Естественно, должна быть согласованность с главным тренером.

Я за. Есть интересные ребята, у которых хорошее сердце, хорошая душа. Таким, конечно, помог бы. Негодяям помогать не хочется», — сказал Сафин в интервью Eurosport.

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