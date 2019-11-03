Шаповалов пожелал Джоковичу удачи в Лондоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Париже (Франция) от первой ракетки мира Новака Джоковича (3:6, 4:6), а также пожелал удачи визави на Итоговом турнире ATP.



«Новак сыграл потрясающий матч и отлично провёл неделю. Я желаю ему удачи в Лондоне. Мне действительно было трудно поймать ритм, так как он выбирал очень удачные точки на подаче», — приводит слова Шаповалова официальный сайт ATP.



На Итоговый турнир квалифицировались Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Маттео Берреттини (Италия). Соревнования пройдут с 10 по 17 ноября в Лондоне.

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