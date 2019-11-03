Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу на «Мастерсе» в Париже (Франция). В финале соревнований серб обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 6:4.



«Для Дениса это был первый финал на «Мастерсе». Это совершенно новый опыт. Думаю, мы оба хорошо подавали сегодня. Я был собран в моменты, когда это было нужно, и сделал брейк. Этого оказалось достаточно.

Я провёл отличный турнир, не отдав ни сета. Особенно мне удались последние три матча. Я чувствовал себя уверенно, это должно перенестись в Лондон. Теперь у меня есть неделя, чтобы отдохнуть и подготовиться», — приводит слова Джоковича официальный сайт турнира.

Новак выиграл «Мастерс» в Париже в пятый раз. По победам на турнирах такого уровня в 2019 году он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым – по 2.

Шаповалов пожелал Джоковичу удачи в Лондоне