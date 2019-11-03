Джокович: без Надаля борьба за №1 рейтинга и Итоговый турнир ATP будут другими

Победитель «Мастерса» в Париже (Франция) серб Новак Джокович, который 4 ноября уступит лидерство в рейтинге Рафаэлю Надалю, прокомментировал борьбу с испанцем за право быть первой ракеткой мира после Итогового турнира ATP.

«Эта победа ставит меня в более выгодное положение. Но я должен продолжать побеждать. Всегда есть шанс, что в Лондоне хорошо выступлю и выиграю все матчи. В прошлом мне это удавалось, мне нравится там выступать. Но это очень сложная задача, учитывая, какие соперники меня ждут – игроки топ-10 в каждом матче.



Так что это серьёзная задача, и я должен сосредоточиться. И если мне удастся закончить год первой ракеткой мира, это, конечно, будет потрясающе.

Мне грустно, что Надаль травмировался, такого не пожелаешь ни Рафе, ни любому другому спортсмену. Я знаю, каково это. У меня тоже были серьёзные травмы. Надеюсь, он сможет восстановиться и выступить в Лондоне. Без него и борьба за №1, и весь турнир будут другими. Он великий чемпион, я его очень уважаю.

Нужно дождаться турнира. Строить какие-то предположения сейчас о моём выступлении было бы неправильно по отношению к Надалю и остальным», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

На Итоговый турнир квалифицировались: Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Маттео Берреттини (Италия). Соревнования пройдут с 10 по 17 ноября в Лондоне.