Сафин: Шаповалов ещё зелёненький, чтобы обыграть Джоковича в финале

Экс первая ракетка мира россиянин Марат Сафин прокомментировал победу серба Новака Джоковича над канадцем Денисом Шаповаловым на «Мастерсе» в Париже (Франция) — 6:3, 6:4.
«Шаповалову пока не хватает опыта участия в финалах с такими игроками, как Джокович. Он просто пока ещё зелёненький. Но с ним сотрудничает хороший специалист – Михаил Южный, поэтому им предстоит работа. У Дениса большое будущее, ему всего 20 лет. И дойти до финала в Париже – очень хороший результат. Но ему надо очень сильно работать, чтобы выигрывать такие матчи и турниры», — сказал Сафин в интервью Eurosport.
Новак выиграл «Мастерс» в Париже в пятый раз. По победам на турнирах такого уровня в 2019 году он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым – по 2.
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