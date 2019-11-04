Барти стала 14-й теннисисткой, завершившей год на первой строчке рейтинга WTA

Австралийка Эшли Барти завершит 2019 год в статусе первой ракетки мира. Она стала 14-й теннисисткой, которой покорилось это достижение. Впервые Эшли возглавила рейтинг в июне 2019 гола. Всего Эшли провела на вершине уже 15 недель.

«Получить возможность назвать себя игроком номер 1 по итогам года — это один из моментов, которыми я больше всего буду гордиться в своей карьере. Это достижение — по-настоящему командный успех. Я бы не добилась такой чести и не провела свой лучший сезон без людей, которые меня окружают и которые поддерживали меня на протяжении этого невероятного путешествия», — приводит слова Барти официальный сайт тура.

В финале Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) Эшли обыграла действующую чемпионку украинку Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:3. В 2019 году Барти также выиграла «Ролан Гаррос», турниры в Майами и Бирмингеме.

Халеп стала четвёртой ракеткой мира, Свитолина — шестой