Джокович высказался о Медведеве, Хачанове и Рублёве

Серб Новак Джокович, обыгравший в финале «Мастерсе» в Париже (Франция) канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 6:4, оценил потенциал нового поколения игроков.
«Не думаю, что между нами большая разница в игровом плане. Ребята из нового поколения выигрывали „Мастерсы“, как Зверев несколько лет назад. Такое уже случалось и будет повторяться чаще. Новое поколение уже здесь.
Ребята вроде Медведева, Хачанова и Рублёва, то есть россияне, а также Циципас, Зверев, Тим, Денис, Феликс — вот это поколение уже укрепляет позиции в топ-20.
Эти ребята начинают всё больше верить в то, что они по-настоящему могут бороться за крупнейшие титулы. Это дело времени и того, как всё сложится в плане опыта и их лучших дней", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.
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