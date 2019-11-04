Барти — о рекордных призовых: сами деньги для меня ничего не значат
Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала собственные успехи в текущем сезоне. Она получила рекордные призовые за победу на Итоговом турнире WTA. Они составили $ 4,42 млн. А за весь сезон австралийка заработала более $ 10 млн.
«Сезон был великолепным. Если говорить чисто о деньгах и призовых, то они для меня ничего не значат. Я знаю, что моя семья меня любит и поддерживает. Я пытаюсь ещё лучше работать каждый день, чтобы реализовать мечты.
Вне зависимости от того, сколько там нулей в конце на банковском счёте, я остаюсь прежней. Удивительно, что мы устанавливаем новый рекорд. На карте появляется теннис, женский теннис. Думаю, мы заслужили право быть признанными», — приводит слова Барти Tennis World USA.
Барти завоевала рекордные призовые в истории тенниса
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