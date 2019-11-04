Зверев рассказал, как можно победить Надаля, Федерера и Джоковича

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как можно победить Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в будущем. По мнению Зверева, достичь эти цели реально.

«В прошлые годы я смог стать 3-й ракеткой мира. Я побеждал Джоковича и Федерера несколько раз в больших матчах. Также я выиграл три турнира «Мастерс» и финал ATP. Я знаю, как нужно побеждать Федерера, Надаля и Джоковича.

Мне нужно быть сильнее физически и психологически, быть готовым побеждать их одного за другим на «мэйджоре». Это возможно. Главное — правильный настрой, психология и готовность побеждать.

По-прежнему существует большая разница между поведением и игрой молодых теннисистов и представителей старой школы. Надеюсь, мы сможем научиться. Фанаты Федерера и Надаля полюбят и новых игроков», — приводит слова Зверева Tennis World USA.