У Маррея родился третий ребёнок
Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей в третий раз стал отцом. Его супруга Ким родила мальчика, сообщает The Sun со ссылкой на окружение теннисиста.
Ранее в семье 32-летнего Маррея родились девочки София и Эди. Детям Энди — три и два года соответственно.
В конце октября 2019 года Маррей выиграл турнир в Антверпене (Бельгия). Маррей выиграл 46-й титул в карьере в одиночном разряде, первый с марта 2017 года, когда первенствовал на турнире в Дубае. Лишь 9 месяцев назад Маррей собирался завершить карьеру из-за хронической травмы бедра, но затем решил вернуться. Из-за проблем с бедром Маррею пришлось ставить искусственный сустав. После операции Энди сперва играл лишь в парном разряде.
Дж. Маррей: не вижу причин, почему Энди не сможет добиться успеха в 2020 году
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