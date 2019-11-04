Барти — о финале Кубка Федерации: нет ничего лучше, чем представлять страну

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась ожиданиями от финала Кубка Федерации. В заключительной серии сборная Австралии сыграет со сборной Франции.

«Впереди ещё одна очень важная неделя, которой можно завершить идеальный сезон. Этот финал Кубка Федерации — то, чего я ждала очень долго. Чтобы собрать такую команду, ушло два-три года. Мы упорно работали ради этого.

Не могу дождаться, когда поеду в Перт, чтобы начать подготовку. Играть за свою страну просто удивительно и здорово. Нет ничего лучше этого», — цитирует Барти пресс-служба Кубка Федерации.

Команды Австралии и Франции сыграют друг с другом впервые с 2000 года. В пяти из шести проведённых встреч сильнее оказались австралийки, однако в последнем матче победили француженки.

В рейтинге Кубка Федерации, опубликованном в апреле, сборная Франции занимает третье место, команда Австралии — четвёртое.

В 2018 году победителем турнира стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0.