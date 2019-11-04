Надаль прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на возвращение на первую строчку рейтинга ATP. Уроженец Манакора опередил в табели о рангах серба Новака Джоковича.

«Я очень доволен сезоном. Начало получилось крайне сложным, но я сумел вновь занять эту строчку, выступая на высоком уровне. Я горжусь этим сезоном», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.



Впервые Надаль возглавил рейтинг ATP в августе 2008 года в возрасте 22 лет. По количеству недель, проведённых на первой строчке, испанец идёт шестым — 197. Первую пятёрку составляют: Роджер Федерер (310), Пит Сампрас (286), Новак Джокович (275), Иван Лендл (270), Джимми Коннорс (268).

В 2019 году Рафаэль выиграл «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США, а также турниры в Риме и Монреале.