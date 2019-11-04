Джокович: я чувствовал себя Карловичем
Сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Мастерса» в Париже (Франция) представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 6:4, отметил уверенную игру на своей подаче.
«В редких случаях, как к этом финале, я чувствовал себя Карловичем. Всегда неприятно играть с таким соперником, как Иво. Соперником, который столь здорово подаёт. Но, конечно, приятно, когда ты сам можешь зарабатывать лёгкие очки на подаче.
Это со мной случилось не только в финале — за неделю я не проиграл ни одного сета. Подача — один из лучших моих ударов. Она позволяет мне комфортно чувствовать себя на задней линии", — приводит слова Джоковича ASAP Sports.
В новом рейтинге ATP Джокович уступил лидерство испанцу Рафаэлю Надалю.
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