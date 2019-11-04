Свитолина объяснила своё поражение в финале Итогового чемпионата WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от поражения в финальном матче Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) с австралийкой Эшли Барти со счётом 4:6, 3:6.
«Думаю, Эшли провела великолепный матч. Она была в игре на 100%. Мне было очень нелегко. В первом сете у меня возникла одна маленькая возможность. К сожалению, соперница сыграла отлично. Больше шансов вернуться в игру у меня не было. Всё в первом сете случилось очень быстро.
Во второй партии игра состояла из взлётов и падений. Но в целом Барти действовала прекрасно. Мне было сложно что-то сделать. Я упустила свои шансы, это и стало решающим. Но Эшли не просто так является первой ракеткой мира", — приводит слова Свитолиной ASAP Sports.
Элина не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.
- 4 ноября 2019
-
13:44
-
13:32
-
13:12
-
12:46
-
12:23
-
11:04
-
11:04
-
10:40
-
10:36
-
10:19
-
09:06
-
08:44
-
08:30
-
08:18
-
08:13
- 3 ноября 2019
-
23:26
-
22:55
-
22:20
-
21:57
-
21:07
-
20:45
-
20:09
-
19:28
-
19:02
-
18:34
-
18:19
-
17:54
-
17:24
-
16:57
-
16:33
-
16:12
-
15:35
-
13:14
-
13:13
-
12:31