Свитолина объяснила своё поражение в финале Итогового чемпионата WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от поражения в финальном матче Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) с австралийкой Эшли Барти со счётом 4:6, 3:6.

«Думаю, Эшли провела великолепный матч. Она была в игре на 100%. Мне было очень нелегко. В первом сете у меня возникла одна маленькая возможность. К сожалению, соперница сыграла отлично. Больше шансов вернуться в игру у меня не было. Всё в первом сете случилось очень быстро.

Во второй партии игра состояла из взлётов и падений. Но в целом Барти действовала прекрасно. Мне было сложно что-то сделать. Я упустила свои шансы, это и стало решающим. Но Эшли не просто так является первой ракеткой мира", — приводит слова Свитолиной ASAP Sports.



Элина не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.

Халеп стала четвёртой ракеткой мира, Свитолина — шестой