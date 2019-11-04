Халеп: я разваливаюсь на части
Румынская теннисистка Симона Халеп оценила выступление в сезоне. Уроженка Констанцы, занимающая 4-ю строчку в рейтинге WTA, в 2019 году выиграла Уимблдон.
«Может быть, из-за того, что я уже шесть лет вхожу в топ-группу и у меня не было перерывов более трёх недель, я уже чувствую усталость в физическом и психологическом плане. Я разваливаюсь на части.
Но я не могу быть разочарована собой или проведённым сезоном. Могу поставить его в один ряд с 2018-м. Мне нужно лишь больше стабильности на тренировках. В этом году было слишком много взлётов и падений. Но я уверенно смотрю вперёд. Я мотивирована», — приводит слова Халеп Tennis 365.
На прошедшем Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) Халеп не смогла выйти из группы.
Халеп стала четвёртой ракеткой мира, Свитолина — шестой
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